Ancelotti spiega il no a Maldini: "Voglio restare con chi mi ha dato l'opportunità di lavorare bene"

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Carlo Ancelotti, ct del Brasile, si è così espresso a Espn spiegando il suo no alla chiamata di Paolo Maldini per allenare la Nazionale.

Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, si è così espresso a Espn spiegando il suo no alla chiamata di Paolo Maldini per allenare la Nazionale Italiana: "Non è stato un problema di contratto, non è quella la ragione. Ho fatto questa scelta perché ho un impegno con la Federazione brasiliana e perché questo Paese mi ha accolto in maniera molto calorosa in questo primo anno. Voglio stare qui e certamente ringrazio la Federazione italiana ma voglio restare perché penso che sia giusto così e corretto restare dove sono stato accolto così bene da chi mi ha dato l'opportunità di lavorare bene.

I risultati ai Mondiali non sono stati buoni, siamo tutti dispiaciuti e tristi. Dobbiamo guardarci alle spalle per capire cos'è successo con un occhio ma con l'altro mirare al futuro perché il prossimo gruppo di calciatori è valido, questo Paese ha sempre giocatori di talento e possiamo costruire un bel futuro qui".