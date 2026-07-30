Serginho: "Leao è il più forte del Milan. Sono convinto che alla fine, finché resterà, darà il massimo"

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Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’avventura di Leao al Milan è finita oppure pensa che ci pos- sa essere ancora spazio per lui?

"Credo che Rafa abbia sempre dimostrato attaccamento alla maglia del Milan, professionalità e che abbia regalato tante emozioni ai tifosi. In queste ultime due stagioni ha avuto tanti alti e bassi, però resta un giocatore importantissimo, per me il più forte di questo gruppo. Mi auguro che lui pensi bene al suo futuro: i matrimoni possono finire, ma sono convinto che finché resterà, darà il massimo".

Ha un consiglio per Rafa?

"La maglia del Milan è pesantissima e resta sempre... la maglia del Milan. Anche se siamo in un momento un po’ difficile, in cui non ci siamo tolti grandi soddisfazioni e non stiamo giocando in Champions. La decisione finale su cosa fare però spetta solo a lui".

I suoi ex compagni Maldini e Leonardo hanno iniziato la loro avventura con la nazionale ita- liana, ma la loro esperienza è durata poco più di due settimane. Dispiaciuto per loro?

"Per loro, ma soprattutto per l’Italia e la nazionale italiana, perché aveva trovato due persone oneste e vincenti, due che capiscono di calcio. È inutile par- lare della qualità tecnica di Paolo, di quello che ha fatto in campo e fuori da dirigente. Lo stesso vale per Leo, con il Milan e il Psg. Credo che potessero portare avanti questo cambiamento e fare il percorso verso il prossimo Mondiale, ma quando entra di mezzo la politica... Spero che Italia trovi la strada giusta".