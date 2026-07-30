Bayern Monaco, tra gli esuberi c'è anche un centrocampista che ha lavorato con Amorim

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Joao Palhinha è fuori dal progetto del Bayern Monaco: il centrocampista portoghese ha lavorato con Amorim allo Sporting Lisbona

Anche i top club come il Bayern Monaco devono far fronte alla situazione esuberi. Bryan Zaragoza, Sacha Boey e Joao Palhinha sono fuori dal progetto del club. Ad annunciarlo il Direttore Max Eberl: "Non hanno futuro al Bayern. Se vogliono restare con noi, sarà dura perché non stiamo pianificando con loro, e quindi non saranno presi in considerazione".

Palhinha è stato allenato da Ruben Amorim allo Sporting Lisbona per due stagioni, nel 2020/21 e nel 2021/22, prima di passare al Fulham nell’estate 2022. Era il mediano titolare, il numero 6 davanti alla difesa nel 3-4-2-1 del nuovo allenatore del Milan. Chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma.