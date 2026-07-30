MN - Roganovic racconta Kostic: "Possiede già le qualità necessarie per giocare a questo livello. Ha un tiro straordinario dalla distanza ed è affamato di gol"

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Il Milan punta forte su Andrej Kostic e, dal Montenegro, c’è chi è convinto che i rossoneri abbiano messo le mani su un talento destinato a lasciare il segno nel calcio serbo ma sopratutto mondiale. Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero.

Per lui e per il Milan, però, è anche una scommessa. Il club non sa ancora se riuscirà a ripetere quanto fatto in Serbia, mentre per un giocatore proveniente dal campionato serbo non è mai semplice adattarsi subito a una Serie A così tattica. Come andrà questo matrimonio?

“Farà esperienza, ma secondo me possiede già le qualità necessarie per giocare a questo livello. È un ragazzo che lavora duramente ogni giorno e sono convinto che farà grandi cose al Milan. Di sicuro si farà valere".

Sembra un attaccante che cerca la conclusione da qualsiasi posizione. Ha grande fiducia nei propri mezzi?

“Sì, assolutamente. Ha un tiro straordinario dalla distanza ed è affamato di gol. Che sia dentro l’area o da fuori, cerca sempre la porta. Tira praticamente da ogni angolo del campo".