Lo spogliatoio del Milan ha apprezzato la visita di Ramos al raduno. A Perth accoglienza affettuosa

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Goncalo Ramos è entrato subito con il giusto piglio nello spogliatoio del Milan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Goncalo Ramos è entrato subito con il giusto piglio nello spogliatoio del Milan: "l'abbraccio di ieri, all'arrivo a Perth, a favore di telecamere, mostra - si legge nell'articolo sull'edizione odierna del quotidiano romano - tutto l'affetto tra i due e la voglia di costruire qualcosa di grande assieme. Con i compagni, tra l'altro, c'è già buon feeling: ai senatori dello spogliatoio ha fatto molto piacere che Ramos sia andato in visita a Milanello il giorno del raduno. L'inserimento dei nuovi acquisti nel gruppo, non solo a livello tattico, è uno dei primi ingredienti per creare una squadra di valore".

Le parole di Amorim sul gruppo squadra

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth su Luka Modric e sul supporto che il Pallone d’Oro del 2018 potrà dare ai compagni: “L'esperienza e la qualità le possiede. A volte non conta quanto velocemente corri, ma quanto velocemente pensi. E lui è davvero molto forte in questo. Aiuterà i nostri ragazzi, aiuterà la nostra squadra. Vogliamo basare il nostro gioco sul possesso del pallone. Se c'è una persona al mondo che può essere davvero utile nel gestire il possesso, quella è Luka. Ma non si tratta soltanto di Luka. So che c'è tanto interesse intorno a Luka Modrić, però noi abbiamo giocatori di altissimo livello. Abbiamo giovani con un potenziale enorme, quindi sono davvero entusiasta della prossima stagione".