News MN - Terzo giorno di lavoro del Milan a Perth: il racconto. È arrivato il nuovo acquisto Diawara

vedi letture

Prosegue la tournée in Australia del Milan che si è allenato anche oggi. Da segnale l'arrivo in ritiro del nuovo acquisto Diawara

Terzo giorno di lavoro per il Milan a Perth: la tournée estiva entra nel vivo. La squadra è scesa in campo per l'allenamento alle 12.30 apprende la redazione di MilanNews.it: il focus del lavoro odierno è stato sulla parte tattica. Primo giorno di lavoro anche per Gonçalo Ramos e Rafa Leao: i due portoghesi hanno svolto del lavoro differenziato sul campo dopo una parte iniziale in palestra.

Nel pomeriggio Matteo Gabbia, Mario Gila, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono stati al Football Center di Osborne Park per un'attività sociale con i bambini seguito dall'associazione Telethon. Attività che ha coinvolto anche le Legends Christian Panucci e Serginho che si sono soffermati con i piccoli. I quattro calciatori hanno poi preso parte a due esperienze culturali in città.

In serata l'arrivo di Sankhoun Diawara, nuovo acquisto rossonero che è volato a Perth per unirsi al resto del gruppo squadra e iniziare la sua avventura agli ordini di Amorim.

Domani, la squadra torna ad allenarsi con una seduta di allenamento in programma alle ore 12.30 (ora australiana), sempre al Sam Kerr Football Center.