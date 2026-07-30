VIDEO - Gonçalo Ramos arrivato a Perth, primo allenamento e l'accoglienza della squadra a suon di schiaffi

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Gonçalo Ramos ha raggiunto i compagni in tournée in Australia. Primo allenamento e anche il classico rito di iniziazione

È finalmente arrivato a Perth, nel ritiro in tournée del Milan, il colpo dell'estate rossonera Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese è stato prelevato dal PSG per circa 74 milioni di euro ed è diventato l'acquisto più costoso della storia del club. Sono finite le vacanze - Ramos ne ha anche approfittato per sposarsi - e ora il momento del ritorno al lavoro.

Il numero 9 è stato accolto dalla squadra con il solito tunnel di schiaffi, tradizione immancabile per i nuovi arrivati, e poi si è allenato a parte per rompere il ghiaccio, visto il viaggio e il periodo di inattività. Con lui anche Rafa Leao.