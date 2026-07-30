Cuomo: "Se Leao dovesse restare al Milan, dopo due partite buone lo si esalterà e dopo due brutte lo si discuterà. È la sua storia"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, in uscita dal club rossonero ma ancora senza offerte soddisfacenti: "Faranno di tutto per separarsi. Poi, se non ci si dovesse riuscire, giocherà e dopo due partite con gol si tornerà ad esaltarlo e dopo due partite meno belle si tornerà a discuterlo. È la storia di Leao questa. Poi non ce lo vedo a fare sacrificio nel 3-4-2-1 di Amorim eh...".

Intanto, in gruppo a Perth Leao è stato accolto così...

Monica Colombo, giornalista, ha raccontato sull'edizione odierna del Corriere della Sera un retroscena riguardante l'arrivo a Perth di Rafael Leao: "Il Milan è già a Perth e ieri ha accolto Gonçalo Ramos e riabbracciato Leao. Rafa è arrivato in Australia con una borsa griffatissima rosa, è stato accolto nella hall dell’hotel dagli ex rossoneri Panucci e Serginho e ha conosciuto il nuovo staff tecnico. Ha scherzato con i compagni a cena: «Ehi, mi siete mancati». Ma sarebbe disonesto dire che la frattura si è ricomposta: Leao continua ad avere il desiderio di cambiare aria e il Milan aspetta solo i proventi della sua cessione per far decollare il mercato".