Juve prima addormentata, poi sfortunata: solo 0-0 con il Genoa, fischi dello Stadium

vedi letture

<em><strong>Solo 0-0 per la Juventus nel lunch match domenicale contro il Genoa</strong>.</em>

<b>Poca Juve, parte dello Stadium fischia</b>

Momenti di sospensione nel riscaldamento: Chiesa, scelto titolare da Allegri, lamenta un problemino al costato ma nulla di tanto grave da non permettergli di essere in campo. Ritmi lenti in avvio, ne approfitta il Genoa che già in avvio costruisce qualche situazione interessante, arrivando al tiro con Bani e Vitinha, i quali sbattono su uno Szczesny reattivo. Manca precisione alla Juve per larghi tratti, Allegri in panchina sembra irrequieto. A togliere lo zero dalla casella "tiri in porta" per la Juventus serve Gatti, con un destro dalla lunga distanza dopo quasi mezz'ora, facile da gestire per Martinez. È sempre Gatti il più pericoloso dei suoi, indice di voglia di incidere ma anche di una certa sterilità offensiva complessiva della Signora. Tanti errori tecnici, la prima frazione vede un Genoa ancora capace di arrivare là davanti in maniera regolare. 0-0 all'intervallo, qualche fischio dello Stadium per la Juve al quale la Curva Sud risponde con il coro: "Siete un pubblico di m...".

<b>Ci si mette anche un po' </b>

Non ci sono cambi al rientro in campo, sia Allegri che Gilardino confermano le rispettive scelte iniziali. I ritmi della contesa rimangono bassi ancora a lungo, le occasioni da gol non esistono o svaniscono comunque in situazioni di imprecisione diffusa. Allegri prova a fare tre cambi insieme e uno dei subentrati, Iling Junior, spezza la noia a metà ripresa con un mancino in diagonale infido che però sbatte sul palo. Si vede pure Vlahovic, rimasto ai margini per settanta minuti: bella girata aerea del serbo, qualcuno era già scattato ad esultare ma l'incornata sul cross di Cambiaso è larga. La scena si ripropone al 75': il serbo arriva a colpire da posizione anche migliore, ma manda alto sopra la traversa. Il Genoa si arrocca, altra occasionissima per la Juve al novantesimo, ma Kean dal limite sbatte sul palo. Neanche stavolta arriva il successo per una Juve che ha una sola vittoria nelle ultime otto. E lo Stadium fischia.