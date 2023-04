Koulibaly racconta un retroscena con Ibra: "A volte ridevo da solo. Lui parla tanto. Agli arbitri..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, si è così espresso a goal.com raccontanto un retroscena con Ibrahimovic: "Zlatan parla tanto. Cerca di disturbarti anche quando stai parlando dell'arbitro. A volte mi mettevo a ridere da solo. Non glielo facevo vedere, ma stavo ridendo da solo, perché stava chiamando l'arbitro dicendo: 'Arbitro! Vieni qui'. L'arbitro non rispondeva. Così lui va dall'arbitro e gli dice: 'Non fare finta di non avermi sentito. Ti sto chiamando, per cui quando Zlatan chiama tu devi rispondere'. È un giocatore divertente. Lui è così. Tutti sanno che è una leggenda".