La designazione arbitrale completa di Arezzo-Milan Futuro

A differenza degli altri campionati europei, nel corso di questo weekend la Serie C scenderà regolarmente in campo. Toccherà dunque ancora una volta al Milan Futuro di Massimo Oddo, che dopo il pareggio contro il Pontedera di settimana scorsa sarà sabato ospite dell'Arezzo per la 33esima giornata del Girone B.

Di seguito le designazioni per le partite della prossima giornata:

GIRONE B

Arezzo-Milan Futuro: Simone Gauzolino di Torino (Renzullo-Caldarola. IV Ufficiale: Di Mario)

Campobasso-Carpi: Riccardo Tropiano di Bari (Morotti-Martone. IV Ufficiale: Castellone)

Gubbio-Virtus Entella: Cristiano Ursini di Pescara (Boato-Della Mea. IV Ufficiale: Maccarini)

Legnago Salus-Lucchese: Francesco D'Eusanio di Faenza (Macchi-D'Ambrosio Giordano. IV Ufficiale: Djurdjevic)

Pineto-SPAL: Gianmarco Vailati di Crema (Mititelu-Marucci. IV Ufficiale: Castelli)

Pontedera-Ascoli: Alfredo Iannello di Messina (Munitello-Fenzi. IV Ufficiale: Traini)

Sestri Levante-Pescara: Fabrizio Ramondino di Palermo (Lipari-Marchese. IV Ufficiale:Picardi)

Ternana-Perugia: Andrea Calzavara di Varese (Marchese-Taverna. IV Ufficiale: Andreano)

Torres-Rimini: Valerio Vogliacco di Bari (Palla-Tomasi. IV Ufficiale: Copelli)

Vis Pesaro-Pianese: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Minutoli-Fabrizi. IV Ufficiale:Ambrosino)