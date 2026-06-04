La Juventus ha incontrato Sorloth: è uno dei candidati principali

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La Juventus ha incontrato l'ex obiettivo di mercato del Milan Alexander Sorloth: lo rivela oggi il giornalista Matteo Moretto

Prima che la stagione del Milan naufragasse definitivamente all'ultima giornata di campionato, il club rossonero aveva già iniziato a ragionare su alcuni obiettivi per la stagione successiva. Uno dei colpi che maggiormente serve al Diavolo, indipendentemente dalla qualificazione o meno alla Champions League, è un centravanti che possa segnare tanti gol. Tra i diversi nomi che sono stati ipotizzati e che erano sulla lista dell'ex direttore sportivo Igli Tare, anche quello del norvegese Alexander Sorloth, centravanti in uscita dall'Atletico Madrid.

Senza Champions League, e con un Mondiale di mezzo, sarà molto più complicato perseguire questa strada, senza considerare il fatto che il Milan a oggi non ha una dirigenza e non ha un allenatore che possano costruire il calciomercato. Ad approfittare di una concorrente in meno potrebbe essere la Juventus che avrebbe messo nel mirino Alexander Sorloth e avrebbe anche contattato il suo agente. I bianconeri avevano sondato il profilo anche nel mese di gennaio e oggi devono guardarsi da alcuni club di Premier League. Lo riporta oggi il giornalista Matteo Moretto.