La moviola della Gazzetta - Pestone su Rebic: "step on foot" sempre sanzionato. Mano di Lucumi, braccio largo figlio della dinamica di gioco

Anche la Gazzetta dello Sport, attraverso alla moviola pubblicata sulle colonne della rosea questa mattina, mette un bel 5 in pagella a Davide Massa, autore di una prestazione più che insufficiente in Bologna-Milan 1-1: "Davide Massa non impeccabile lungo tutto l’arco della gara. C’è un check (rapido) nell’evoluzione dell’1-0 del Bologna dopo 33”: viene controllato il contrasto di Aebischer con Ballo Touré. Gol valido. Così come ha sviluppo sano il pre-gol di Pobega", questo il commento sui due gol.

Questa, invece, l'analisi sui due rigori non assegnati al Milan: "Il primo: c’è un pestone in piena area di Soumaoro sul piede destro di Rebic; rischio alto, visto che i cosiddetti “step on foot” vengono sempre sanzionati anche fuori dalle due aree. Decisione da campo ma Massa è lontano e “coperto” e fa proseguire, Di Bello non interviene. Rigore che ci poteva stare. Finale di gara: in area duellano Vranckx e Lucumi, il pallone viene calciato dal milanista e il rossoblù, in contrasto e in posizione ravvicinata, viene raggiunto dal pallone sul braccio largo (figlio della dinamica di gioco) dopo un rimpallo sul petto. La stessa dinamica attutisce l’idea del rigore".