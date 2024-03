Le pagelle del CorSport: Pioli, un peccato i due gol subiti

Nonostante una vittoria in Europa con quattro gol segnati, le pagelle del Corriere dello Sport di questa mattina non sono così esaltanti per i giocatori del Milan. Questo perché i rossoneri non sono riusciti a sfruttare l'occasione ghiotta di giocare in casa e in superiorità numerica per un'ora: il Milan avrebbe potuto, come ammesso anche da diversi protagonisti a fine gara, creare un divario ben più ampio in vista della gara di ritorno. Inoltre subire due gol in vantaggio di un uomo è quasi imperdonabile e questo incide sulla valutazione di Stefano Pioli a cui viene dato un 6: "Il suo Milan ne fa quattro, peccato che ne subisce due reti contro una squadra in inferiorità numerica".

Il migliore in campo è Rafa Leao, autore di due asssit (7): "Comincia in sordina, quasi svogliato, poi s’accende e pesca il jolly per il vantaggio di Giroud. Nella ripresa inventa per il 4-2 di Pulisic". Anche gli autori dei gol ricevono un voto positivo (6.5). Su Giroud: "E dopo aver segnato in campionato e in Champions, ecco anche la rete in Europa League. La stagione di Olivier è completa. La sua 14ªa realizzazione spezza l’equilibrio del match". Quindi Reijnders: "Sfodera un destro potentissimo da fuori e regala il vantaggio al Diavolo". Loftus-Cheek: "Di testa non ha problemi a trovare la rete del 3-1 dei rossoneri. Un centrocampista così prolifico mancava da tempo". E infine Pulisic: "Con i suoi movimenti rapidi provoca il rosso a Diouf che lo deve stendere con le cattive. La rete del 4-2 pesa tantissimo".

Le due insufficienze vanno a Theo Hernandez, troppo compassato, e a Luka Jovic il cui ingresso quasi non si nota: per entrambi il voto in pagella è un 5.5.