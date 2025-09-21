Le pagelle del CorSport: Pulisic incontenibile. Estupinan reattivo e preciso, Rabiot un riferimento

Il Milan vince e convince a Udine imponendosi con un netto a 3 a 0 sulla formazione di Kosta Runjaic. Secondo i colleghi de Il Corriere dello Sport, e senza neanche troppi dubbi, il migliore in campo è stato Christian Pulisic, autore di una prestazione sontuosa (voto 8): "Letteralmente incontenibile. Segna sempre lui. Torna da titolare e sigla la rete che sblocca la partita, poi nella ripresa fissa pure la doppietta. Un incubo per la difesa dell’Udinese".

C'è da dire, comunque, che tutto il Milan ha fatto una gara di grande livello, come confermato i tanti, e quasi tutti, voti sopra al 6. Dai subentrati come Ricci (voto 6), De Winter (voto 6) e Nkunku (voto 6), a Loftus-Cheek (voto 6), passando ovviamente per chi ha giocato tutti e 90 i minuti ottenendo una valutazione anche superiore alla sufficienza. La linea dei 3 dietro bene, visto che Tomori (voto 6), Gabbia (voto 6,5) e Pavlovic (voto 6,5), non hanno praticamente mai sofferto le incursioni avversarie.

Il centrocampo è vero il vero reparto top di questa squadra, con Saelemaekers (voto 6,5), Fofana (voto 7), Modric (voto 6,5), Rabiot (voto 7) e Estupinan (voto 7), che hanno offerto una prestazione sontuosa. L'unica vera nota stonata della serata di Udine è stata ancora una Santiago Gimenez (voto 5,5), la cui prestazione è stata così commentata: "Gli manca la freddezza e si è visto al 20’ quando ha una chance incredibile di segnare. Ma lavora tanto per la squadra, difendendo diversi palloni".