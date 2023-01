Le pagelle della Gazzetta dello Sport: "Tomori fa una figuraccia"

MilanNews.it

Classe rossonera interamente rimandata sulla Gazzetta dello Sport questa mattina dopo la prestazione negativa di ieri contro l'Inter in Supercoppa, e non poteva essere altrimenti. Il primo piano, in negativo, se lo prende Fikayo Tomori (4) la cui prestazione viene definita come una "figuraccia". Ma il difensore inglese di certo non è il colpevole di una prestazione che ha visto tutti i componenti del Milan giocare molto al di sotto delle proprie possibilità. Lo stesso voto di Tomori è stato dato a Theo Hernandez (ritenuto il peggiore dal quotidiano) e Pioli. Gli unici due sufficienti sono Tatarusanu e Kalulu (6): per il portiere non ci sono colpe sui gol, per il classe 2000 che è entrato a gara già parzialmente compromessa e ha poche colpe.