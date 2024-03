Le pagelle della Gazzetta: Leao "altro livello", Maignan "esagerato"

I grandi protagonisti della notte di Pasqua rossonera sono stati Rafael Leao e Mike Maignan. Lo pensa anche la Gazzetta dello Sport che questa mattina nelle sue pagelle li premia come migliori in campo della sfida, dando la precedenza al portoghese, mattatore assoluto della sfida. Per il numero 10 il voto è quello delle grandi occasioni, 8: "Treno al binario 10: parte, nessuno lo ferma, fa il 2-1. C'è altro: dribbla sempre, crea per Giroud, assist col tacco. Altro livello". Per Maignan il voto è 7.5: "Un incubo nella notte del Gallo Belotti: prima lo cancella in uno contro uno, poi vola sul tiro all'incrocio. Bonus: mette in angolo anche Mandragora. Esagerato".

C'è poi un tris di 7 in pagella che investe l'altro autore del gol Loftus-Cheek, un assistman come Reijnders e Samu Chukwueze finalmente fuori dal guscio. Sul nigeriano: "Se era Pulisic in incognito, bel travestimento: va a mille, crea per Giroud, fa quasi gol, avvia l'azione del vantaggio". Sull'olandese: "Con Leao è calcio-trap: devi improvvisare con lui e Tijjani sa farlo. Episodi: in ritardo sul gol di Duncan, puntuale quando manda Rafa in porta per il 2-1". Sull'inglese: "Il suo momento: la partita non è speciale ma gli lasciano un quarto d'ora per segnare il 2-1. P.s. Quando Quarta prova a pareggiare, c'è lui a togliergli la palla".

C'è anche qualche insufficienza. Chi paga maggiormente è Thiaw, 5.5, che lascia il campo all'intervallo dopo essere stato ammonito nel primo tempo. Stesso voto anche per Giroud e Okafor. Chi viene promosso è invece Stefano Pioli che viene premiato con un 7 in pagella: "Milan con il bollino: è la sua squadra e si vede. Bene le scelte - bravo Chukwueze - e l'attenzione nel finale. Se poi Leao è questo...".