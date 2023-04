Le pagelle della Gazzetta: Maignan decisivo, Diaz il migliore

MilanNews.it

Fioccano le valutazioni positive per i giocatori del Milan all'indomani della vittoria sul Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La Gazzetta dello Sport indica Brahim Diaz come giocatore migliore (7): "Il gol è quasi più suo che di Bennacer". Ma un ruolo di primissimo piano ce l'ha anche Mike Maignan (7): "Il miglior portiere del campionato e non solo. Ora si capisce quanto è mancato al Milan".