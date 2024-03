Le pagelle di Gazzetta: scossa Reijnders, Leao non segna ma decide

vedi letture

I protagonisti delle pagelle della Gazzetta dello Sport, all'indomani della sfida di andata degli ottavi di Europa League che il Milan ha vinto contro lo Slavia Praga per 4-2, sono i marcatori rossoneri e chi ha propiziato due gol dei quattro. Quest'ultimo è Rafael Leao, indicato come migliore in campo dalla rosea e premiato con un 6.5: "Tesina: come decidere un ottavo senza gol. Spreca, si attiva qua e là ma i suoi picchi sono da Everest: il 4-2 cambia la settimana". Molto bene anche Tijjani Reijnders, 6.5: "Energia alternativa da Zwolle, Olanda. Parte con una palla persa ma la scossa nel primo tempo è sua: un'iniziativa, poi un gran gol". Stessi voti anche per Loftus-Cheek e Pulisic, con Giroud che prende 6.

Il peggiore in campo per la rosea è Theo Hernandez (5): "Non accelera, non fa male e sbaglia due volte: Doudera lo perdona, Schranz (abbandonato in area) no". Anche Mike Maignan insufficiente, 5.5: "Si avvisa il magazzino che sono finiti i miracoli, prego rifornire. Tocca il tiro di Doudera, prende due gol senza colpe, per il resto più che altro assiste". Stesso voto per l'ingresso di Luka Jovic: "Non è sempre magia". Infine Stefano Pioli viene giudicato con un 6: "Milan lento, prevedibile, gli attaccanti mai trovati in movimento. Bene solo la furia del 45' e il risultato. San Siro non a caso, fischia".