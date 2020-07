Le pagelle di Pioli: vittoria firmata dall'ex allenatore del Milan. Divertente la storia che arriva Rangnick

Dopo Roma e Lazio, Stefano Pioli impallina pure la Juventus. Lo scrive Tuttosport, a corredo di un 8 in pagella per il tecnico rossonero. Anzi, come sottolinea provocatoriamente il Corriere dello Sport, "ex allenatore del Milan". Il quotidiano romano (8 anche qui) approva ironicamente anche la "grande scelta di tempo della società", che ha messo fuori il proprio tecnico dopo la vittoria per 3-0 in casa della Lazio seconda e prima della gara poi vinta contro la Juventus capolista. "Divertente - spiega La Gazzetta dello Sport - questa storia che adesso arriva Rangnick".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

MilanNews: 8