Le pagelle di Tuttosport: Pulisic mai visto, Theo incursore

vedi letture

Grandissime pagelle per il Milan quelle redatte da Tuttosport questa mattina. E non può essere altrimenti dopo l'ottima prova che i rossoneri hanno offerto al Bentegodi contro l'Hellas Verona ieri pomeriggio. La palma di migliore in campo, inevitabilmente, se la prende Theo Hernandez autore di un bel gol e di una partita da terzino migliore del mondo. Il voto è 7.5: "Primo tempo da incursore puro, ogni iniziativa gettava nel panico la difesa gialloblù. Determinato e fortunato nella discesa che porta all'1-0, provocatorio nel festeggiamento che gli costa il giallo, con squalifica contro la Fiorentina". Poco sotto, una costante del Diavolo, c'è Christian Pulisic che viene premiato con un 7: "Una traversa nel primo tempo, il tap-in vincente per arrivare a 12 gol stagionali nella ripresa: record personale. Tante iniziative, però anche il contrasto perso sul pallone ben sfruttato da Noslin".

Chukwueze, autore del terzo gol, merita un 6.5: "Dopo la doppietta in Champions arriva la prima rete in A, con un sinistro coraggioso e preciso". Non è l'unico con questa votazione: ci sono anche Okafor, Leao, Reijnders e Bennacer. L'unica leggera insufficienza di giornata, 5.5, finisce a Loftus-Cheek: "Macchinoso quando i veronesi lo raddoppiano sul possesso di palla, non collabora con Pulisic sull'azione che porta Noslin al gol. Da ricordare il velo che libera lo statunitense per il tiro che si inchioda sulla traversa". Per Stefano Pioli invece c'è un 6.5 in pagella: "Milan padrone della partita e vittima della solita amnesia che potrebbe rimettere tutto in gioco. Una prova comunque sostanziosa".