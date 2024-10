Leao delude ancora: "Sempre a metà della sua grandezza. Gli sprazzi del suo gioco non sono sufficienti"

Il Milan vince a San Siro contro il Club Brugge e conquista i primi tre punti della sua Champions League. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Rafael Leao:

La Gazzetta dello Sport 6: "Non male, con due accelerazioni scompiglia la difesa del Bruges, specie con la traversata da sinistra al centro che porta Pulisic al tiro. Non benissimo, però. Non incide abbastanza. Leao sempre a metà della sua grandezza".

Il Corriere dello Sport 5.5: "Non è ancora il vero Leao. Fonseca lo toglie dal campo sull’1-1 e il Milan trova subito due gol. In ritardo nella copertura su Sabbe".

Tuttosport 6: "Torna titolare e manda in confusione Seys, puntandolo sempre. Suo l’assist per la conclusione di Pulisic respinta da Mignolet. Nel secondo tempo capita lo stesso con Sabbe, poi Fonseca lo richiama e Okafor...".

Il Corriere della Sera 5.5: "Dopo la panchina punitiva con l’Udinese, mostra meno pause del solito ma gli sprazzi di gioco non sono sufficienti. Sostituito".

La Repubblica 5

LA PAGELLA DI LEAO A CURA DI MILANNEWS.IT

LEAO 5: rilanciato dal primo minuto, nell’ora in cui gioca regala solo uno strappo dei suoi. Cerca poco l’uno contro uno a sinistra, provando spesso a spezzare il raddoppio che il Bruges gli applica. Quando va sul mancino, riesce a far paura. Ma è troppo poco e appena esce, Okafor fa il “Leao”.