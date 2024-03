Leao festeggia dopo lo Slavia: "1 su 2. Forza Milan"

Rafael Leao ieri sera è stato assoluto protagonista. Il calciatore portoghese, come gli è capitato altre volte quest'anno tra Champions ed Europa League, è riuscito a essere decisivo per il Diavolo. Se con il Rennes aveva segnato due gol molto belli, uno all'andata e uno al ritorno, nel primo round contro lo Slavia Praga, il 10 fornisce due assist molto belli: uno per il primo e l'altro per il quarto e definitivo gol. Giocate determinanti arrivate in momenti della partita in cui i rossoneri aveva bisogno proprio di questo

Sui social, Rafael Leao non è stato di tante parole nel festeggiare la vittoria, segno che la qualificazione è ancora tutta da raggiungere. E con il suo messaggio, di fatto, intende proprio questo: "1 su 2. Forza Milan". La prima è andata, dopo l'Empoli testa alla seconda. Nei commenti Pulisic lo ringrazia per l'assist: "Tutto tuo".