Leao racconta il suo primo derby: "E' stato emozionante"

vedi letture

Rafael Leao, ospite in una puntata del podcast "Say Less", ha raccontato:

Com'è stato il tuo primo derby?

"Emozionante. Le strade erano tutte bloccate, vedi tutto rosso, blu, i tifosi che addirittura battono le mani sul pullman, è sempre pazzesco, è come se fosse noi o loro. Anche se durante la stagione facciamo delle brutte partite, anche prima del derby, ma quando inizia la settimana del derby devi essere super concentrato, perché è noi o loro, perché per il resto della stagione parleranno di quella partita”.

Al Milan hanno giocato tanti campioni, da Ronaldo, Shevchenko, Maldini, Ibra, come ti senti ad essere parte della storia di questo club? Qual è la differenza tra la prima presenza e la duecentesima ad esempio?

“È sempre la stessa gioia, con la responsabilità di fare bene, divertirmi, e sono venuto qui per questo, perché non ha senso venire in questo club tanto per venire e andare, quando vai via la gente si deve ricordare cosa ho fatto. Penso di star facendo bene, sono molto orgoglioso e non vedo l’ora di continuare così e ancora di più”.

