Leao rientra contro il Napoli? Dall’ambiente Milan filtra ottimismo
Rafael Leao tornerà tra i convocati di Max Allegri per la gara di campionato di domenica contro il Napoli a San Siro? Certezze ad oggi non ce ne sono, ma, come riporta il Corriere della Sera, da Milanello filtra ottimismo sul recupero del portoghese per il big-match contro la capolista della Serie A. La lesione al soleo rimediata lo scorso 17 agosto durante il match di Coppa Italia contro il Bari è clinicamente guarita e dunque ci sono buone possibilità di rivedere domenica in campo il numero 10 milanista.
Intervistato ieri da SportMediaset alla vigilia della gara di stasera contro il Lecce valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Max Allegri ha parlato così di Leao e del suo ritorno in campo: "Quando rientrerà Leao? Domani (oggi, ndr) assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan