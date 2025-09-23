Leao rientra contro il Napoli? Dall’ambiente Milan filtra ottimismo

vedi letture

Rafael Leao tornerà tra i convocati di Max Allegri per la gara di campionato di domenica contro il Napoli a San Siro? Certezze ad oggi non ce ne sono, ma, come riporta il Corriere della Sera, da Milanello filtra ottimismo sul recupero del portoghese per il big-match contro la capolista della Serie A. La lesione al soleo rimediata lo scorso 17 agosto durante il match di Coppa Italia contro il Bari è clinicamente guarita e dunque ci sono buone possibilità di rivedere domenica in campo il numero 10 milanista.

Intervistato ieri da SportMediaset alla vigilia della gara di stasera contro il Lecce valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Max Allegri ha parlato così di Leao e del suo ritorno in campo: "Quando rientrerà Leao? Domani (oggi, ndr) assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".

