Leao sulla stagione "Il sistema tattico non aiutava: come giocava la squadra non mi ha messo nelle condizioni di fare la differenza"

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Rafael Leao, nella sua intervista concessa a Sport TV in Portogallo, ha parlato di quelli che sono stati i problemi della sua stagione

La stagione di Rafael Leao con il Milan è stata complicata sin dalla prima partita: segnando il primo gol dell'anno, ad agosto contro il Bari in Coppa Italia dopo pochi minuti, il portoghese si è infortunato e ha cominciato così un lungo calvario di almeno 5 mesi in cui spesso è stato in campo non al 100% della condizione. In più, a complicare le cose, il tema della posizione in campo. Di entrambe le cose Rafael Leao ha parlato nell'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Sport TV, in Portogallo.

Le parole di Rafael Leao su quelli che sono stati i problemi della stagione a livello personale ma anche a livello di squadra e modulo di gioco: "È stata una stagione difficile. Non siamo arrivati in Champions League. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante"