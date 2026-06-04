Leao, tutti i gol e assist con la maglia del Milan: Rafa supera Virdis

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Dati e statistiche che vedono Rafa Leao con il Milan. Il portoghese infatti, è vicinissimo a salutare Milano dopo sette anni

È un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza.

Così, in merito al futuro di Rafa Leao, proprio il numero 10 portoghese nei giorni scorsi ha voluto mandare un forte e chiaro messaggio: "Ho dato tutto quello che potevo al Milan e sono pronto per nuovi stimoli". Poco da capire, Leao ha quindi ormai inteso di voler salutare Milano dopo sette anni. Uno scudetto vinto da protagonista e una Supercoppa Italiana decisa con un assist all'ultimo secondo per Abraham contro l'Inter. Per Leao l'ipotesi Premier o Liga si fa sempre più concreta, anche se in Turchia il Fenerbahçe resta alla finestra.

LEAO COME VIRDIS? I GOL IN ROSSONERO

Infatti, come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. In questa stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.