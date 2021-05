LIVE MN - Femminile, Milan-Hellas (2-2) - Il campionato delle rossonere si chiude con un pareggio

92' Finisce qui! 2-2. Il campionato delle rossonera termina con un pareggio dopo novanta minuti intensi. Le rossonere concludono con il raggiungimento dell'obiettivo stagionale: la prima storica qualificazione in Champions League. E la prossima settimana la squadra di Ganz si giocherà contro la Roma la Coppq Italia!

90' Due minuti di recupero.

88' Ultimo cambio nel Milan: fuori Ronaldi, dentro Coda.

86' Milan che attacca alla caccia del terzo gol.

80' Altro cambio nel Milan: dentro Simic, fuori Vitale

76' Cambio nel Milan: fuori Vitale, dentro Longo.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Hasegawa tocca il pallone per Tamiborini che a tu per tu con Durante non sbaglia. 2-2!

71' Cross di Rizza, blocca Durante.

68' Cambio nell'Hellas: dentro Meneghini, fuori Jelencic.

67 Gol dell'Hellas Verona. Susanna salta le rossonere come birilli, entra in area e di sinistro realizza la rete del 2-1.

54' Ci prova Haydee con il destro: palla alta sopra la traversa.

45' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio tra le rossonere: fuori Babb e Dowie,!dentro Piazza e Tamborini.

46' Fine primo tempo. Positivi i primi quarantacinque minuti delle rossonere, che dopo essere state in svantaggio trovano il pareggio grazie alla rete di Dowie.

45' Un minuto di recupero.

45' Traversone di Agard per Dowie, ma l'attaccante rossonera colpisce male la palla.

43' Cross di Boquete, Vitale ci arriva ma non riesce a dare una direzione al pallone.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Errore di Durante e Natasha Dowie sulla ribattuta realizza la rete dell'1-1.

28' Destro di Hasegawa: c'è stata una deviazione, sarà corner.

26' Occasione Milan! Cross di Hasegawa per la testa di Dowie che colpisce in pieno la traversa. Ambrosi poi spazza via la minaccia.

24' Cross di Jelencinc: Babb esce e blocca.

17' Mauri prova ad imitare Jelencic: palla altra sopra la traversa.

13' Gol dell'Hellas Verona. Ancora Jelencic da lontanissimo, ma questa volta la palla termina in rete.

11' Ci prova Jelencic dalla distanza: palla fuori

6' Hasegawa prova il cucchiaio da fuori area: conclusione poco ponte che termina tra le braccia di Durante.

3' Ripartenza del Milan con Bergamaschi, ma la numero 7 colpisce male e spreca un'occasione.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara. Manca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Milan e Hellas Verona, valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A 20/21. Si preannuncia una bella partita tra due squadre che non hanno più obiettivi da raggiungere, ma che ci tengono a chiudere bene la stagione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

Milan femminile: Babb; Vitale, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Mauri, Rizza; Dowie, Salvatori Rinaldi.

Hellas Verona femminile: Durante; Mella, Ambrosi, Jelencic; Ledri, Colombo, Santi, Sardu, Motta; Haydee, Nichele.