Longhi sulle parole di Leao: "E' lui che ha illuso e deluso"

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In merito alle parole di Leao, il giornalista Bruno Longhi ha spiegato che la colpa è anche dell'attaccante portoghese se ha spesso deluso quest'anno

Il giornalista Bruno Longhi, ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato così di Rafael Leao: "Leao è il giocatore che ha illuso e deluso. Quando continui a far credere i tifosi che sarà decisivo e a ogni partita deludi, devi farti una domanda. Era assurdo che facesse l'attaccante, ci sta quello che dice Leao ma questi calciatori stranieri, che si sono esaltati qui, all'estero tirano fuori tutto quello che dovrebbero dire qui, vale anche per De Bruyne. Poteva dire certe cose a suo tempo. Non mi stupisce cosa ha detto ma la tempistica".

Per il futuro della panchina del Milan dopo l'esonero di Max Allegri, Longhi ha spiegato:

C'è chi vorrebbe Conte al Milan. Durerebbe con Ibrahimovic?

"Ibrahimovic è un socio di minoranza di Cardinale ma se prendi Conte devi accettarlo nella buona e nella cattiva sorte. Sapendo cosa ti da Conte, potresti fare a meno di certe collaborazioni. Anche se poi non vanno d'accordo...Ibra non è un allenatore ma un senior advisor poi...".