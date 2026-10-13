Lotta Scudetto: Massimo Mauro snobba così Milan e Juventus

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Massimo Mauro, ex calciatore da anni noto opinionista sportivo, ha parlato così di Milan e Juventus alla Gazzetta dello Sport, criticando aspramente le ultime prestazioni di rossoneri e bianconeri. Di seguito un breve estratto delle sue considerazioni sulla squadra di Ruben Amorim:

MAURO CRITICA MILAN E AMORIM

"Il grande difetto di Milan e Juve è l'assenza di calciatori di qualità sulla trequarti, che, in generale, è modesta in entrambe: né nella squadra di Amorim, né in quella di Spalletti c'è mai un'idea di passaggio in profondità. Per questo, la Roma mi sembra molto più attrezzata di Milan e Juventus. E pure il Napoli, nonostante sia partito male".