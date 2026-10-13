Verso Salisburgo-Milan: il bilancio complessivo in Europa dell'arbitro Fesnic

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Il signor Horatiu Fesnic, direttore di gara rumeno, arbitrerà la sfida tra RB Salisburgo e Milan che si giocherà giovedì: il suo bilancio in Europa

Per la seconda giornata della League Phase di Europa League il Milan sarà ospite giovedì alle 18.45 del RB Salisburgo in Austria. La gara, come comunicato questa mattina dalla UEFA, sarà diretta dal signor Horatiu Fesnic, arbitro rumeno con una buona esperienza internazionale e nello specifico proprio in Europa League. Il suo esordio come arbitro UEFA risale al 6 luglio 2017 quando si ritrovò ad arbitrare una gara dei primi turni di qualificazione proprio dell'Europa League.

SALISBURGO-MILAN: IL BILANCIO DELL'ARBITRO FESNIC

Come detto la maggiore esperienza dell'arbitro Horatiu Fesnic nelle competizioni europee arriva dall'Europa League. Nel corso della sua carriera ha arbitrato 18 gare complessive: 10 nella fase finale e 8 nelle qualificazioni. L'ultima in una fase finale risale al 26 gennaio scorso, mentre quest'estate ha diretto due partite dei preliminari. In Conference League ha arbitrato 13 partite complessive, mentre in Champions League ne ha dirette 4: di queste solamente una nella fase finale, nell'ottobre 2024 tra Girona e Slovan Bratislava.