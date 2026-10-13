Il pronostico di Adani: "Metto il Milan tra le prime quattro con Inter, Juventus e Napoli"

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Il pensiero di Daniele Adani sul Milan nel corso della prima puntata stagionale di Viva El Futbol

Nel corso della prima puntata stagione di Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato del Milan di Ruben Amorim, reduce dal deludente pari di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani:

"Nella comunicazione la cosa che mi è piaciuta è quando lui ha detto: "È inutile che mi dite che sono imbattuto. Per me pareggiare vuol dire perdere". Su questa cosa è netto. Vuole cercarla quella strada che dice Antonio. Ultimamente lui fa questo sistema che quasi è un 4-4-1-1 dove allarga Gila a destra, e poi gioca con delle coppie, quindi sugli esterni, che non sono così qualitative. Perché è un conto se tu giochi con Pulisic davanti a Estupinan, perché in Estupinan-Moreira non vedo tutta questa qualità. Preferisco il 3-4-2-1 con il quinto che è offensivo, Gila dentro al campo. Un solo terzino ma là voglio giocare con un'ala, i due trequartisti veri. Rabiot nei due di centrocampo e i due trequarti diversi. Voglio più giocatori offensivi per fare un calcio più offensivo. Per me la coppia Moreira-Estupinan lì (e mima il gesto come a dire di non essere convinto, ndr). Io voglio il giocatore offensivo".

Il Milan è da prime 4?

"Io vedo il Milan tra le prime 4. Io lascio fuori il Como, e per me è molto facile lasciare fuori il Como perché ho troppa considerazione del progetto per dare troppo per scontato che entri nelle prime 4. Capisci? Il progetto Como è troppo corretto per dare per scontato che sia naturalmente dentro le prime quattro, perché è un percorso partito da lontanissimo. Non è scontato che ripeta la stessa cosa. Io metto dentro Inter, Milan, Juve e se la giocano Roma e Napoli. Per la rosa metterei più il Napoli, ma la Roma mi ha sorpreso. Juventus e Milan li metto perché non hanno la Champions. C'è l'Europa League? Vero, ma la Champions ti prosciuga".

Su Gonçalo Ramos

"Anche l'anno scorso, e per gli anni che ha fatto al PSG, per il minutaggio che ha avuto ha segnato tantissimo".