M.Orlando: "Il Milan dovrebbe almeno sondare Conte, ecco cosa potrebbe dare"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan, almeno dovrebbero sondare Conte"

Per il Milan l’estate rappresenta un passaggio particolarmente importante, forse uno dei più significativi degli ultimi anni. La stagione appena conclusa non ha prodotto i risultati sperati e ha lasciato insoddisfatti sia i dirigenti sia i tifosi.

Le aspettative erano più elevate rispetto a quanto mostrato sul campo e questo ha reso necessaria una riflessione approfondita all’interno del club. La dirigenza sta valutando con grande attenzione le mosse da compiere per rilanciare il progetto e restituire alla squadra maggiore solidità. L’obiettivo è definire una strategia capace di garantire competitività e continuità nel medio e lungo periodo.

Sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra programmazione, scelte tecniche e visione futura. Il Milan considera le prossime settimane decisive per costruire le basi del proprio domani. Le decisioni che verranno prese avranno un peso rilevante sul percorso della società, che punta a tornare stabilmente in corsa per traguardi prestigiosi attraverso un progetto ambizioso e duraturo.

Nel frattempo Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan, almeno dovrebbero sondare Conte. E' l'unica soluzione per ridare serenità ai calciatori e all'ambiente. Io farei un tentativo, anche perché vedendo le altre squadre nessuno può interessarsi ora a Conte".