Maignan e il retroscena su Ibrahimovic: ecco cosa gli disse al suo arrivo al Milan

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Mike Maignan ha rilasciato queste dichiarazioni durante il documentario "Beyond the Magic", pubblicato sui canali ufficiali del Milan e su DAZN:

Sulla famiglia Milan: "Quando sono arrivato il primo anno ho incontrato Ibrahimovic che mi ha salutato e mi ha detto che qui siamo in famiglia. Ho sempre sentito questa cosa. Il Milan vuole dire tante cose. E' Dio che mi ha portato qui, se sono qui è perchè ha programmato il mio percorso qui. Nella vita non c'è fatalità. Sono felice della mia vita, ci sono tante cose positive. Sono un uomo, un padre, un figlio, un amico, un fratello, un compagno di squadra, un giocatore di calcio. Quando si vince è tutto facile, sei il più forte e il più bello, ma è quando le cose non vanno bene che si vede quanto sei forte".