Manchester United-Ederson, è fatta! Le cifre del trasferimento

Manchester United-Ederson, è fatta! Le cifre del trasferimentoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:36News
di Andrea La Manna
Il Manchester United ha definito l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Ederson. Pacchetto da 45 milioni di euro (40+5 di bonus) e un contratto quadriennale per il centrocampista.

Come riporta Fabrizio Romano nel proprio canale Whatsapp, è tutto definito tra Atalanta e Manchester United per il trasferimento del centrocampista nerazzurro Ederson. Risolti anche gli ultimi cavilli, al club lombardo andranno 45 milioni di euro, 40 di base fissa e 5 di bonus, mentre il brasiliano firmerà un quadriennale dopo le vacanze. Termina dunque l'esperienza di Ederson in Italia dopo le esperienze alla Salernitana e all'Atalanta.