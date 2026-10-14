Marco Rose chiude al Milan per Scott: “È evidente a tutti che puntiamo tanto sui di lui”
Uno dei nomi emersi nelle ultime settimane per il mercato di gennaio dei rossoneri è quello di Alex Scott, centrocampista delle Cherries, avversarie del Milan nel prossimo turno di Europa League. Il Bournemouth però pare non abbia tutta questa voglia di cederlo, almeno a stagione in corso e a confermarlo è stato anche l'allenatore Marco Rose che in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Sturm Graz ha parlato così.
"Abbiamo appena chiuso l'altra finestra di mercato e ora parliamo della prossima. lo e il club siamo concentrati sulla partita di domani e non commentiamo le indiscrezioni che emergono subito dopo la chiusura del mercato. Speriamo di riaverlo a disposizione tra un paio di giorni o settimane e continuiamo a puntare su Alex Scott. È molto motivato, e questo è evidente a tutti fin dalle prime partite".
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