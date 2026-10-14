Marco Rose chiude al Milan per Scott: “È evidente a tutti che puntiamo tanto sui di lui”

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Le parole di Marco Rose, allenatore del Bournemouth, in relazione all’accostamento di Alex Scott al Milan per il mercato di gennaio.

Uno dei nomi emersi nelle ultime settimane per il mercato di gennaio dei rossoneri è quello di Alex Scott, centrocampista delle Cherries, avversarie del Milan nel prossimo turno di Europa League. Il Bournemouth però pare non abbia tutta questa voglia di cederlo, almeno a stagione in corso e a confermarlo è stato anche l'allenatore Marco Rose che in conferenza stampa prima del match di Europa League contro lo Sturm Graz ha parlato così.

"Abbiamo appena chiuso l'altra finestra di mercato e ora parliamo della prossima. lo e il club siamo concentrati sulla partita di domani e non commentiamo le indiscrezioni che emergono subito dopo la chiusura del mercato. Speriamo di riaverlo a disposizione tra un paio di giorni o settimane e continuiamo a puntare su Alex Scott. È molto motivato, e questo è evidente a tutti fin dalle prime partite".