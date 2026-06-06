Marotta: "San Siro datato e con aspetti non migliorabili: nuovo stadio è un'esigenza"

vedi letture

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha ribadito quanto il nuovo stadio per Milan e Inter non sia un capriccio ma un'esigenza vera e propria

Sono passati già diversi mesi da quando Milan e Inter hanno acquistato San Siro e zone limitrofe dal Comune di Milano, eppure non ci sono stati aggiornamenti sostanziali da allora. Anzi, tutto tace e tutto fermo, anche per colpa di ostacoli burocratici e di ogni tipo di sorta. A margine del Festival della Serie A che si sta tenendo in questi giorni a Parma, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato dell'importanza di fare lo stadio per Milan e nerazzurri. Le parole raccolte da Tuttomercatoweb.com.

Giuseppe Marotta sullo stadio in progetto per Milan e Inter: "San Siro rappresenta uno stadio datato con aspetti che non sono migliorabili e lo stadio nuovo è un'esigenza. Grazie alla nostra proprietà e a quella del Milan noi stiamo andando avanti. Le grandi opere dovrebbero essere sotto il cappello del ministero delle infrastrutture per snellire un processo che oggi è macchinoso. Avere una propria casa ti dà un senso di appartenenza e la forza in più che ti porta a raggiungere anche più punti in classifica. Lo stadio è un contenitore in cui tutto viene valorizzato di più".