Martedì si chiuderà la campagna abbonamenti: tagliato il traguardo delle 38.000 tessere

vedi letture

Martedì alle ore 12 si chiuderà la campagna abbonamenti del Milan. Al netto di tutte le "tensioni" che si sono registrate nel corso dell'estate, anche quest'anno è stato un successo, visto che stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport è stato tagliato il traguardo delle 38.000 tessere stagionali acquistare.

Sul fronte dei rinnovi, oltre l'85% degli abbonati storici hanno confermato il loro posto a San Siro, a testimonianza del forte legame che hanno con il Milan. Altro dato speciale e curioso e quello legato agli abbonamenti dei più giovani, visto che sono oltre il 30% i ragazzi U30 che hanno sottoscritto un abbonamento.