Martorelli: "Chi è l'anti Napoli? Milan e Inter. Se ad Allegri avessero preso Vlahovic..."

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato così della corsa scudetto: "Chi è l'anti Napoli? Dietro al Napoli Milan e Inter possono rappresentare le vere antagoniste. Se ad Allegri avessero preso Vlahovic il Milan sarebbe stata la squadra più fastidiosa. Però questo Milan mi piace: ha un'impronta positiva e farà un grande campionato.

Bisogna capire come il Napoli andrà avanti nelle competizioni europee che ti portano via energie fisiche e nervose. Se vuoi mantenere un ottimo equilibrio in campionato e in Champions, oltre alla Coppa Italia, non è facile".