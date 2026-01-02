Mazzitelli a Sky: "Il mister ci ha caricato tanto: speriamo di fare bene"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari che oggi ospita il Milan nella diciottesima giornata del campionato di Serie A Enilive, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-gara. Le sue dichiarazioni.

Quanto vi ha caricato il mister?

"Sicuramente ci ha caricato tanto, ma queste partite si caricano da solo. Giochiamo in casa e speriamo di fare bene".

Quanto ti senti in fiducia?

"Lavoro per farmi trovare pronto e sono contento delle occasioni che mi sta dando il mister".