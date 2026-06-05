Messico, Ochoa su Gimenez: "Capitano stagioni così. Gli attaccanti vivono molto di momenti e fiducia"

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Ochoa, compagno di nazionale nel Messico di Santiago Gimenez, ha parlato del momento dell'attaccante del Milan che è reduce da una stagione deludente

Guillermo Ochoa, portiere messicano che è pronto a vivere il suo sesto Mondiale, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com nella quale ha rilasciato queste parole sul suo compagno di nazionale Santiago Gimenez, reduce da una stagione molto complicata con la maglia del Milan: "A volte nel calcio le stagioni non vanno come uno si aspetta, soprattutto in club così esigenti e in campionati così competitivi. Ma Santi è uno con tantissimi qualità e personalità: non ho alcun dubbio che la sua mentalità possa dare tanto alla nazionale. Gli attaccanti vivono molto di momenti e fiducia".

Sull'assenza dell'Italia anche in questo Mondiale, Ochoa ha dichiarato: "Se mi fa strano vedere un altro Mondiale senza l'Italia? Si, certo che sorprende non vedere l'Italia a un Mondiale perché è una nazionale storica. Ho ricordi molto belli del mio periodo in Italia. Ho vissuto un calcio molto tattico, molto appassionato, con anche tanta pressione. È stata un'esperienza che mi ha aiutato a crescere molto come portiere e come persona".