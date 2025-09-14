MIL-BOL (0-0): tassa Maignan, il portiere del Milan si infortuna: entra Terracciano

di Francesco Finulli

Come è accaduto quasi sempre, anche quest'anno il Milan deve pagare la "tassa Maignan": il portiere rossonero si è seduto sul campo dopo un intervento a presa alta toccandosi, apparentemente, il polpaccio. Questo è un muscolo che, come è noto, ha dato tanto fastidio al portiere francese negli anni. Dunque Allegri manda dentro Pietro Terracciano che esordisce anche lui in gare ufficiali. Maignan lascia il campo tra gli applausi di San Siro. La fascia di capitano finisce sul braccio di Gabbia.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan (55' st P.Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlovic (45' st De Winter); Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Pittarella, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano