Milan, accelerata per Paratici. Possibile incontro con Cardinale che è a Londra

vedi letture

Il Milan sta accelerando per portare in società Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Dopo settimane di valutazioni, nei quali ci sono state riflessioni anche su altri candidati come Tare e D'Amico, il club rossonero sembra avere preso la sua decisione definitiva e la scelta è ricaduta su Fabio Paratici, da giorni grande favorito per il ruolo di nuovo ds milanista.

Lo riferisce gazzetta.it che spiega che l’accelerazione del Milan sarebbe probabimente dovuta al Tottenham, che ha avuto Paratici in organico dal 2021 al 2023 e di cui continua a essere consulente. Nei giorni scorsi, è circolata più di un'indiscrezione secondo cui gli Spurs stessero pensando di riprenderlo in società. Il Milan, perso Berta perché già in parola con l’Arsenal, vuole evitare che l’episodio si ripeta e quindi è al lavoro per definire il tutto con l'ex Juventus. Non siamo ancora alla firma, ma Paratici è sempre più il favorito. Non è escluso che nelle prossime ore ci sia un incontro con Gerry Cardinale, che si trova a Londra.