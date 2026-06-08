Milan alle prese anche con i dubbi sul futuro di Mike Maignan

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Secondo Repubblica, il Milan è alle prese anche con i dubbi sul futuro di Mike Maignan che lo scorso gennaio ha rinnovato con il Diavolo fino a 2031

Negli ultimi giorni in casa rossonera si parla tanto di Rafael Leao che in più occasioni ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan durante questa finestra di mercato estivo, ma il club di via Aldo Rossi è alle prese anche con i dubbi sul futuro di Mike Maignan. A riferirlo è queste mattina l'edizione odierna di Repubblica. Ricordiamo che il portiere francese, lo scorso fine gennaio, ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2031.

Qualche giorno dopo la fine del campionato e la grande delusione per la mancata qualificazione in Champions League, Maignan aveva pubblicato sui social questo messaggio per i tifosi milanisti: "Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per gli atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà".