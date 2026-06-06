Milan, amichevoli estive definite: il calendario dell’estate rossonera
Arrivati al 6 giugno, senza ancora nessuna novità a livello dirigenziale e sportiva, l'unica certezza è quella riguardanti le amichevoli estive. I rossoneri si raduneranno il 12 luglio e da li partirà la preparazione per la stagione 2026/2027. Dopo qualche giorno a Milano, i rossoneri cominceranno il loro viaggio per raggiungere le tappe elencate poco sotto.
RITIRO A MILANELLO E AMICHEVOLI ESTIVE PRE-CAMPIONATO
Questo il calendario dell'estate rossonera, partendo dal giorno del ritiro fino ad arrivare all'ultima amichevole pre-campionato.
12 luglio - Test fisici a Milanello
13 luglio - Raduno a Milanello
25 luglio - Celtic-Milan in Scozia (Glasgow)
Primi di agosto partenza per l'Australia (Perth) e test a porte chiuse con squadra locale
5 agosto - Milan-Inter in Australia (Perth)
8 agosto - Milan-Chelsea in Indonesia (Giacarta)
15 agosto - Milan-Manchester United in Polonia (Breslavia)
22/23 AGOSTO - TORINO-MILAN 1° GIORNATA DI SERIE A
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan