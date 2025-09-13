Milan-Como a Perth. Allegri: "Bisogna accettare e far sì che le cose vadano bene lo stesso"

Queste le dichiarazioni di Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna.

C'è chi diceva che con Vlahovic il Milan sarebbe arrivato di sicuro tra le prime quattro. Con Nkunku e Gimenez?

"Mi viene da sorridere quando mi dicono che con quello si vince e con quell'altro si perde. Nel calcio ci sono troppe variabili, bisogna essere bravi a gestire l'imprevisto. Non si può dire che con uno si vince e l'altro si perde, l'imprevisto è dietro l'angolo. Possiamo solo lavorare con grande passione per cercare di creare i presupposti per poter vincere partite. Il resto sono chiacchiere simpatiche da sentire. Di sicuro non c'è niente, di sicuro c'è solo che bisogna lavorare. Il resto sono solo chiacchiere".

Sulla possibilità che Milan-Como si giochi a Perth

"Ci sono gli organi di competenza che decidono queste cose. Piaccia o non piaccia ci sono cambiamenti in tutti gli sport, bisogna accettare e gestire il momento e far sì che le cose vadano bene lo stesso. Se ci dicono di andare a Perth andremo a Perth, se si gioca in Italia giocheremo in Italia".