Milan corto in attacco: Leao fuori, Nkunku ha solo 30' nelle gambe mentre Pulisic è stanco
Per questa giornata di campionato il Milan ha la coperta corta in attacco, che rischia però di diventare cortissima nel momento in cui Christian Pulisic non venisse ritenuto pronto. Proprio come a Lecce lo statunitense dovrebbe partire dalla panchina anche contro il Bologna, fortunatamente per nessun tipo di problema fisico, ma semplicemente perché non al 100% dopo gli impegni con la Nazionale e il viaggio transoceanico.
In teoria questo non dovrebbe essere un problema, ma lo diventa nel momento in cui Rafael Leao è indisponibile a causa dell'infortunio al soleo che sta smaltendo con tutta la calma di questo mondo, e Christopher Nkunku ha solo 30 minuti nelle gambe perché arrivato non nelle migliori condizioni possibili dal Chelsea.
