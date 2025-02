Milan, Leao verso una maglia da titolare contro il Feyenoord

Rafa Leao giocherà dal primo minuto contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League. Lo riferisce tuttomercatoweb.com. Dopo la panchina contro l'Hellas Verona - probabilmente più per scelta tecnica che non per farlo riposare - a San Siro serviranno anche le sue qualità, messe in mostra proprio nella sfida con gli scaligeri, con l'apice dell'assist per Gimenez: dribbling e palla ceduta a Jimenez, movimento verso lo spazio e tocco laterale per il colpo di testa che ha deciso la sfida, più difficile di quanto si potesse immaginare all'inizio.

Va detto che in questa stagione Leao ha forse fatto meglio quando è subentrato più che dal primo minuto. Una situazione abbastanza particolare per chi è pagato 6,5 milioni di euro all'anno - primo della rosa - e per cui il Milan ha versato oltre 20 milioni al Lille per chiudere il contenzioso con lo Sporting di Lisbona, che va avanti per altri motivi e che non toccherà più il giocatore né i rossoneri, avendo sanato la propria posizione. Così servirà il miglior Leao per cercare di ribaltare l'1-0 dell'andata.

Zlatan Ibrahimovic, dopo la partita contro l'Hellas Verona, ne ha esaltato le qualità. “Leao è Leao, uno dei più forti giocatori al mondo. Non si può spiegare a lui come fare le cose, è difficile quando hai un giocatore così forte”.