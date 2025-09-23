Milan-Lecce, l'ultima sconfitta dei rossoneri risale al 2006
Ci siamo, oggi il Matchday con il Milan che si prepara ad affrontare il Lecce nella sfida valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025/26. L'incontro si terrà il 23 settembre alle 21:00 a San Siro. La squadra allenata da Mister Allegri è pronta a scendere in campo contro la formazione guidata da Eusebio Di Francesco. Questo match rappresenta un'opportunità per i rossoneri di proseguire il loro cammino nella competizione, mentre il Lecce cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa.
Numeri e dati
Milan e Lecce si affronteranno per la 47ª volta tra tutte le competizioni; il bilancio dei 46 precedenti è di 29 successi rossoneri a fronte di due sole vittorie giallorosse (15N). L'ultima confitta per il Diavolo risale all'1 aprile 2006 in Salento (1-0, grazie alla rete di Konan).
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
