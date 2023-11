Milan, ora c'è la Champions: martedì la gara con il PSG

vedi letture

Archiatava la pesante sconfitta in campionato con l'Udinese, il Milan è pronto a ripartire in Champions League per cercare ancora la prima vittoria in campo europeo. I rossoneri ospiteranno il PSG di Luis Enirique per il quarto turno dei gironi. La garà andrà in scena martedì sera alle 21:00.